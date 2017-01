TLC 20:10 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Washington, D.C. USA 2013 Merken Randy Fenoli fährt in dieser Episode mit seinem Truck voller Designerkleider nach Washington D.C., um Bräute von Kopf bis Fuß zu stylen. Und in Amerikas Hauptstadt sind die Erwartungen hoch. Washington ist das richtige Pflaster für alle, die etwas bewegen wollen. Braut Monique gehört auch dazu: Ihr Verlobter Michael Angelo arbeitet für die Obama-Administration und hat große Pläne. Außerdem werden zu ihrer opulenten Hochzeit mit dem Thema "Elitedenken" neben anderen hochkarätigen Gästen auch Barak und Michelle Obama erwartet. Kein Wunder, dass die Braut für diesen Anlass ein wirklich umwerfendes Kleid sucht. Hochzeitsexperte Randy steht etwas unter Druck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue