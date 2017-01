TLC 15:50 bis 16:20 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Toronto Die Braut entscheidet CDN 2015 Merken Starrsinnige Familienmitglieder können die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid zu einer großen Herausforderung machen. So auch für Jenny, die zusammen mit Mutter und Bruder in Amanda-Lina's Boutique kommt, um verschiedene Modelle anzuprobieren. Als die Braut endlich ihre Traumrobe gefunden hat, halten ihre Berater mit niederschmetternder Kritik nicht hinterm Berg. Kristina hat beim Kleiderkauf ebenfalls wenig Spaß, weil ihre Beraterinnen sehr unterschiedliche Meinungen haben und ständig durcheinander reden. Braut Alisha betet unterdessen, dass sie in ihrer Robe atmen kann, denn das Modell war bei der letzten Anprobe zu eng. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Canada