TLC 10:40 bis 11:35 Dokusoap Die Putzneurotiker: Einsatz auf dem Land GB 2015 Merken Cornelia Bayley hat ein denkmalgeschütztes Herrenhaus in Flintshire, Nordwales, gekauft und ist damit völlig überfordert. Seit Jahren ist in dem Prachtbau aus dem Jahr 1610 nicht mehr saubergemacht worden. Doch in wenigen Tagen soll nun eine kostenpflichtige Führung durch das Haus stattfinden, um dringend nötiges Geld in die Kasse zu spülen, und dafür müssen die Räume blitzen. Gut, dass die Reinigungshilfen schon nahen: Hayley hat eine ärztlich diagnostizierte Zwangsstörung und putzt ihr Domizil bis zu 19 Stunden am Tag. Begleitet wird sie von Sauberkeitsneurotiker Dann, der seine Türgriffe etwas 1000 Mal pro Tag abwischt und panische Angst vor Bakterien hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners: Country House Rescue