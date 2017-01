RTS Deux 20:05 bis 21:59 Komödie Marley und Ich USA 2008 Nach John Grogan Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Jenny et John viennent tout juste de se marier sous la neige du Michigan et décident de partir s'installer sous le soleil de Floride. Alors que l'envie d'avoir un premier enfant se profile chez Jenny, John espère retarder l'échéance en lui offrant un adorable chiot sur les conseils avisés de son collègue Sébastien, un séducteur profitant pleinement de son célibat. C'est ainsi que Marley, un jeune labrador, prend place au sein du couple. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (John Grogan) Jennifer Aniston (Jennifer Grogan) Alan Arkin (Arnie Klein) Eric Dane (Sebastian Tunney) Haley Hudson (Debby) Kathleen Turner (Ms. Kornblut) Haley Bennett (Lisa) Originaltitel: Marley & Me Regie: David Frankel Drehbuch: Scott Frank, Don Roos Kamera: Florian Ballhaus Musik: Theodore Shapiro