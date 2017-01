WDR 14:00 bis 14:30 Magazin Servicezeit Elektrobrand durch Fernseher & Co / Internetausfall: Anspruch auf Schadensersatz? / Gartengeheimnisse: Kakteen und andere Sukkulenten / Gesunde Mittagspause: Welche Lebensmittel eignen sich? / Workout-Tipps für Grundfitness und Kondition D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gefährliche Brandstifter: Fernseher und Co.: Die Hälfte aller Wohnungsbrände entsteht durch Elektronik, die aus dem Ruder gelaufen ist. Vorallem bei Trockner, Fernseher und der Gefriertruhe ist Vorsicht geboten. Bei richtigem Umgang mit Elektrogeräten können viele Brände vermieden werden. Gartengeheimnis: Kakteen und andere Sukkulenten: Kakteen sind die bekanntesten Pflanzen unter den Sukkulenten. Diese Pflanzengruppe ist ideal für den modernen Nomaden, der arbeitsbedingt viel unterwegs ist und es trotzdem gerne grün zu Hause hat. Gesunde Mittagspause: Welche Lebensmittel eignen sich? In der Mittagspause muss es in Sachen Essen meistens schnell gehen und günstig soll es auch sein. Viele greifen oft zu fettigen oder kohlenydratreichen Lebensmitteln. Dabei gibt es viele gesunde Alternativen, die die nötige Energie für den Job liefern. Workout-Tipps für Grundfitness und Kondition: Fitnesscoach Mario Klintworth hat der freiwilligen Feuerwehr Übungen für eine solide Grundfitness und Kondition gezeigt. Grundfitness ist allerdings für jeden interessant, mit unseren Übungen gewinnt man Kondition und killt auch die ein oder andere Kalorie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servicezeit