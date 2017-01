WDR 11:05 bis 11:55 Reportage Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Wunderbare Mähnenwölfe D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Elefantenfamilie hat eine neue Pflegerin eingestellt. Braunbärin Olga hält eigentlich Winterruhe, doch diesmal ist fast alles anders. Die Pinguine bekommen einen Gesundheitscheck, das geht nicht ohne Probleme ab. Wenn die Mähnenwölfe spitze Ohren bekommen, ist meistens Tierpfleger Florian Hundshammer im Anmarsch: Er hat auch eine Überraschung dabei. Bei den roten Varis gibt es eine Extraportion für den Winterspeck - eine gute Gelegenheit, um den Nachwuchs zu kontrollieren. (Doku 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.