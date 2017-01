WDR 08:20 bis 09:50 Komödie Sehnsucht nach Rimini D 2007 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach ihrem Herzinfarkt sollte Marianne Toeplitz eigentlich kürzertreten. Da aber dem Busunternehmen Toeplitz-Reisen, ihrem Lebenswerk, der Konkurs droht, ist ihre ganze Tatkraft gefordert. Den Vorschlag ihrer Tochter Susanne, mit der Konkurrenz zu fusionieren, lehnt Marianne empört ab. Auch privat gibt es mächtig Zoff: Susanne hat für ihre Teenager-Tochter Nellie einen Sprachurlaub in England gebucht. Die verliebte Nellie ist darüber gar nicht begeistert, denn sie will unbedingt ihren Freund in Rimini besuchen. Marianne erinnert sich, wie sie dort als junges Mädchen wunderschöne Ferien mit einem charmanten Italiener verbrachte - und so brechen Großmutter und Enkelin spontan nach Rimini auf. Susanne schäumt vor Wut, denn sie hat bereits die Formalitäten auf der Bank in die Wege geleitet. In der bangen Erwartung, wer früher schlapp macht: Marianne mit ihrem Herz oder der notdürftig reparierte Oldie-Bus, Baujahr 1962, fährt sie den beiden Ausreißern gemeinsam mit Exmann Jan hinterher. Trotz Autopannen und Staus wird der Trip über die Alpen für alle Beteiligten unvergesslich. Susanne und Jan kitten ihre gescheiterte Ehe - und als Marianne ihre große Liebe Giuseppe trifft, hat sie plötzlich die Idee ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Heesters (Marianne Toeplitz) Rebecca Immanuel (Susanne Eppstein) Timothy Peach (Jan Eppstein) Juraj Kukura (Giuseppe Anselmi) Vanessa Berthold (Nellie Eppstein) Regine Vergeen (Josefine Schatz) Andreas Wellano (Werner Kawinske) Originaltitel: Sehnsucht nach Rimini Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Siegmar Jeromin, Peter Rippl, Gabriele Kreis Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 114 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 55 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.