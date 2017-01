RTL Passion 15:25 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2017-01-05 22:40 Merken Nachdem Simone gegen dessen Willen Vincent das Leben gerettet hat, will sie alles daransetzen, um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren. Erneut versucht sie, auf Michelle einzuwirken, die jedoch ihrer Tante gegenüber komplett dichtmacht. Simone wird klar, dass sie mit Worten nicht mehr weiterkommt und greift schließlich zu anderen Mitteln. Vanessa und Christoph vereinbaren einen Probelauf, um zu testen, wie Christoph alleine mit Henry klarkommt. Läuft alles gut, nimmt Vanessa das Jobangebot von Thomas an. Während Christoph mit Startschwierigkeiten kämpft, kann Vanessa trotz Ablenkung von Diana und Lena im Loft nicht abschalten. Schließlich hält sie es vor Sorge nicht mehr aus und bricht den Test ab - zu Unrecht, wie sie wenig später feststellen muss. Ronny macht sich nach dem Silvester-Kuss Hoffnungen auf Michelle und will sie daher mit einem romantischen Frühstück überraschen. Alles läuft nach Plan - bis Ronny geschockt feststellen muss, dass Michelle nicht an ihm interessiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt