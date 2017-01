RTL Passion 14:10 bis 15:00 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Die Cobra D 2005 2017-01-05 16:20 Merken Die massenmordende Schlangenfrau mit dem bezeichnenden Spitznamen "Cobra" wird nach Reutlitz gebracht und landet aufgrund einer Verwechslung direkt auf Station B. Walter und die Frauen ahnen nicht, welch eine Gefahr ihnen droht... Brock holt sich Verstärkung: Die junge Schließerin Daniela soll ihn in Reutlitz unterstützen. Doch schnell zeigt sich, dass Daniela ihren eigenen Kopf hat und nicht nach Brocks Pfeife tanzt. Melanie findet heraus, dass der Hund Roxy Haschisch aufspüren kann. Und schon ist eine vermeintlich perfekte Geschäftsidee geboren: Melanie will mithilfe des Hundes Drogen klauen und dann wieder verkaufen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Johannes Wünsche, Claudia Köhler, Uschi Hofmann, Patrick Schuckmann, Malte Otten, Cecilia Malmström Musik: Ludwig Eckmann