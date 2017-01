RTL Passion 11:10 bis 11:55 Serien Royal Pains Das Essen der Anderen USA 2009 2017-01-07 02:05 Merken Hank und Evan haben sich in dem luxuriösen Gästehaus von Boris eingelebt und genießen den Sommer in den Hamptons. Erst recht, weil es schon bald spürbar zwischen Hank und Jill zu knistern beginnt und Evan mit der hübschen Ballerina Tess anbandelt. Doch Tess hat ein Problem: Sie hat sich, um ihre Figur zu erhalten, jahrelang nur von Obst und Gemüse ernährt und deshalb einen unbändigen Heißhunger auf Junk Food. Als sie dann aber tatsächlich zum ersten Mal in einen Hot Dog beißt, fällt sie in Ohnmacht. Wenig später wiederholt sich der Vorgang nach einem Stückchen Pizza. Zum Glück ist dem anwesenden Hank sofort klar, was mit Tess nicht stimmt: Ihr Körper zeigt extrem seltene Reaktionen auf bestimmte Kohlehydrate. Glücklicherweise kann Hank ihr einen entsprechenden Spezialisten in New York empfehlen, der den notwendigen Eingriff vornehmen kann. Aber Hank hat auch zunehmend Patienten, die nicht zur High Society in den Hamptons gehören, zum Beispiel den Fischer Jim, dem Hank ein Medikament gegen seine dringend behandlungsbedürftige Hepatitis B beschafft - und das gratis und mit Unterstützung von Jill, die von den karitativen Eigenschaften Hanks schwer beeindruckt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Andrew McCarthy (Marshall Bryant) Gillian Jacobs (Tess Frimoli) Ezra Miller (Tucker Bryant) Originaltitel: Royal Pains Regie: Don Scardino Drehbuch: Michael Rauch Kamera: Michael Slovis Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12