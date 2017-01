RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Stunde der Wahrheit E 2002 2017-01-05 01:25 Merken Ingrid wird eine große Ehre zuteil: Der berühmte Tänzer Rafael Amargo hat sie als Tanzpartnerin für sein Ensemble ausgewählt. Die Tatsache, dass Diana deshalb wütend ist, verleidet Ingrid jedoch die Freude. Sie hat plötzlich furchtbare Versagensängste und weiß nicht, ob sie dem doppelten Druck standhalten kann. Beim Tanzwettbewerb kommt es unterdessen zu einer Katastrophe: Silvia, die ihre Schwangerschaft noch immer geheim hält, verliert ihr Baby. Auf diese Weise erfährt auch Roberto endlich von der Schwangerschaft, doch an dem dramatischen Ereignis scheint die Beziehung der beiden endgültig zu zerbrechen. Auch Marta muss sich von ihrer rosaroten Wolke verabschieden, denn sie erkennt, dass Pedro in Silvia verliebt ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto 'Rober' Arenales) Beatriz Luengo (Dolores 'Lola' Fernandez) Mónica Cruz (Silvia Jauregui) Silvia Marty (Ingrid Munoz) Lola Herrera (Carmen Arranz) Beatriz Rico (Diana de Miguel) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal

