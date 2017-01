RTL Passion 05:05 bis 05:30 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Nico drängt Johannes dazu, Arno das Geld für die Rettung von Brandner Bau möglichst schnell zukommen zu lassen. Als Johannes ihrem Wunsch sofort nachkommt, ist Nico voller Hoffnung, dass der Konflikt zwischen ihren beiden Familien ausgeräumt ist. Als Johannes ihr erklärt, er wolle sich persönlich bei Arno für alles entschuldigen, begleitet ihn Nico. Doch dort erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass Johannes Arno bewusst hintergangen hat. Vanessa stellt unwohl fest, dass ihre finanzielle Situation durch Bernds Abwesenheit prekär ist. Carla ist nicht bereit, sie so großzügig zu unterstützen. Also willigt Vanessa schließlich ein, für Carla zu arbeiten und gibt vor Jana mit ihrem Superjob in der Holding an. Nachdem sie sich von Jana Geld für ein Business-Outfit erschlichen hat, erlebt sie eine böse Überraschung, als Carla sie zu weniger anspruchsvollen Arbeiten einteilt, als sie erwartet hat. Leonard ist von Ceciles Entscheidung, sich von ihm dauerhaft zu trennen, sehr betroffen. Als er versucht, sie zu trösten, weist sie ihn zurück. Nathalie erinnert Leonard an seine eigene Trauer, als er seine Mutter verloren hatte, und ermutigt ihn, mit Cecile zu reden, um ihr zu helfen. Doch Leonard kann Nathalie den wahren Grund nicht erklären, warum ausgerechnet er Cecile in ihrer Trauer alleine lassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics