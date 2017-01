kabel1 classics 20:15 bis 22:15 Thriller Die Mothman Prophezeiungen USA 2002 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Düsterer Mystery-Thriller mit Richard Gere und Debra Messing: Kurz vor ihrem Tod hinterlässt die Frau des Journalisten John Klein eine Zeichnung von einem seltsamen mottenähnlichen Wesen. Einige Jahre später führt John ein Zufall in die Kleinstadt Point Pleasent, in der sich mysteriöse Ereignisse abspielen. Die Bewohner berichten von seltsamen Geschehnissen, die auf Katastrophen hindeuten. John ahnt nicht, dass er selbst der Schlüssel zur Lösung ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (John Klein) Laura Linney (Connie Mills) Will Patton (Gordon Smallwood) Debra Messing (Mary Klein) Alan Bates (Alexander Leek) Lucinda Jenney (Denise Smallwood) Bob Tracey (Cyrus Bills) Originaltitel: The Mothman Prophecies Regie: Mark Pellington Drehbuch: Richard Hatem Kamera: Fred Murphy Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 12