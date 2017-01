kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 33 Engel in Nöten USA 1977 16:9 HDTV Merken Die erfolgreiche Radioreporterin Joy Vance wird von einem mysteriösen Mann unter Druck gesetzt, der damit droht, sie umzubringen, falls ihre Sendung nicht abgesetzt wird. Da der Unbekannte jedoch nicht weiß, wie Joy aussieht, übernehmen Charlies Engel deren Schutz, und Kelly schlüpft in die Rolle der Nachrichtenfrau - was nicht ungefährlich ist. Ihr Verdacht fällt schon bald auf Professor Croyden, einen Wissenschaftler, dem Joy falsche Forschungsergebnisse nachweisen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Nicolas Coster (Professor Croydon) Linda Dano (Joy) Larry Golden (Dwayne) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George Brooks Drehbuch: William Froug Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 12