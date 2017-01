kabel1 classics 14:45 bis 16:40 Actionfilm Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa USA 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Begleitung seines Schülers Daniel reist der Karatemeister Miyagi nach Okinawa zur Beerdigung seines Vaters. Dort trifft er auf seinen alten Rivalen Sato, der sich wegen einer schon lange zurückliegenden Liebesgeschichte mit ihm duellieren will. Kurz vor dem Kampf zieht jedoch ein Taifun über Satos Dorf hinweg. Als Miyagi ihm das Leben rettet, versöhnen sich die beiden alten Männer. Inzwischen aber sind Satos bösartiger Neffe Chozen und Daniel aneinander geraten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ralph Macchio (Daniel LaRusso) Noriyuki 'Pat' Morita (Mr. Kesuke Miyagi) Martin Kove (John Kreese) Tamlyn Tomita (Kumiko) Nobu McCarthy (Yuckia) Yuji Okumoto (Chozen) Joey Miyashima (Toshio) Originaltitel: The Karate Kid, Part II Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Robert Mark Kamen Kamera: James Crabe Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12