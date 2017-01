kabel1 classics 07:45 bis 09:20 Liebesfilm Das Mädchen vom Korallenriff AUS 1969 20 40 60 80 100 Merken Den berühmten Maler Bradley packt eine schwere Midlife-Crisis. Ohne Inspiration und mit dem Gefühl, in der Kunstwelt ausgedient zu haben, zieht er sich auf eine kleine abgelegene Insel zurück. Doch was er dort zu Gesicht bekommt, beflügelt den Künstler über alle Maßen: ein junges Mädchen namens Cora. Ihre Schönheit lässt ihn wieder zum Pinsel greifen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Mason (Bradley Morahan) Helen Mirren (Cora) Jack MacGowran (Nat Kelly) Neva Carr-Glyn (Ma Ryan) Frank Thring (Godfrey) Andonia Katsaros (Isabel Marley) Michael Boddy (Hendricks) Originaltitel: Age of Consent Regie: Michael Powell Drehbuch: Peter Yeldham Kamera: Hannes Staudinger Musik: Peter Sculthorpe, Stanley Myers Altersempfehlung: ab 12

