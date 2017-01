kabel1 classics 05:20 bis 07:45 Musikfilm Funny Girl USA 1968 Nach dem Stück von Isobel Lennart 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die stimmgewaltige Barbra Streisand bahnt sich ihren Weg auf die Bühne: Fanny Brice, eine junge talentierte Jüdin aus der New Yorker Lower East Side, träumt von einer fulminanten Karriere als Sängerin. Obwohl sie wegen ihres unattraktiven Äußeren oft belächelt wird, wird sie bald Mitglied der bekannten Theatergruppe Ziegfield Follies. Unterdessen verliebt sie sich in den smarten Nick Arnstein. Bald muss sich Fanny zwischen Karriere und Liebe entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbra Streisand (Fanny Brice) Omar Sharif (Nick Arnstein) Kay Medford (Rose Brice) Anne Francis (Georgia James) Walter Pidgeon (Florenz Ziegfeld) Lee Allen (Eddie Ryan) Mae Questel (Mrs. Strakosh) Originaltitel: Funny Girl Regie: William Wyler Drehbuch: Isobel Lennart Kamera: Harry Stradling Musik: Jule Styne Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 81 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 81 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 81 Min. Privatdetektive im Einsatz

Dokusoap

RTL II 05:50 bis 06:55

Seit 61 Min.