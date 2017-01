RTS Un 00:40 bis 02:40 Sonstiges Café de Flore F 2011 Stereo Merken Il n'est pas facile de dire adieu à ceux qu'on aime ; pour y parvenir, il faut parfois toute une vie, ou deux. Entre le Paris des années 1960 et le Montréal d'aujourd'hui se déploie une vaste histoire d'amour à la fois sombre et lumineuse, troublante et malgré tout pleine d'espoir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Paradis (Jacqueline) Kevin Parent (Antoine Godin) Hélène Florent (Carole) Evelyne Brochu (Rose) Marin Gerrier (Laurent) Alice Dubois (Véronique) Evelyne de la Chenelière (Amélie) Originaltitel: Café de Flore Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Jean-Marc Vallée