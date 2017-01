RTS Un 21:45 bis 22:35 Serien Madam Secretary Envers et contre tous USA 2015 Untertitel Merken Alors que la police intervient sur le cambriolage du domicile d'un conseiller consulaire du Bahreïn, elle trouve une femme emprisonnée dans la chaufferie. La Secrétaire d'État l'apprend et demande à l'ambassade de lever l'immunité diplomatique qui le protège afin de l'arrêter et de le poursuivre en justice. Elizabeth reçoit alors la visite du Prince Obaid, un vieil ami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Allison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Michael Waxman Drehbuch: Alex Cooley, Alexander Maggio Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12