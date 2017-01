RTS Un 21:00 bis 21:45 Serien Madam Secretary Sécession USA 2015 Untertitel Merken Un policier américain a été assassiné à la frontière mexicaine par un trafiquant de drogue mexicain. Le Mexique refusant l'extradition de ses prisonniers vers les pays appliquant la peine de mort, la Secrétaire d'État négocie la perpétuité. Mais le gouverneur du Texas ne l'entend pas ainsi et met le chaos entre les deux pays. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Tim Daly (Henry McCord) Patina Miller (Daisy Grant) Geoffrey Arend (Matt Mahoney) Erich Bergen (Blake Moran) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Joseph C. Muscat, Alexander Maggio Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 12