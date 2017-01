RTS Un 20:00 bis 21:00 Sonstiges Temps présent Meurtres au paradis CH 2017-01-09 16:15 Stereo Untertitel Merken Le 15 septembre 2014, les corps dénudés de Hannah Witheridge et David Miller sont retrouvés à deux pas de leur hôtel de Koh Tao. Elle a été violée, tous deux brutalement battus à mort. Avant eux, treize touristes britanniques ont trouvé la mort sur cette île aux relents de paradis terrestre. A chaque fois, l'enquête piétine et n'aboutit à aucune explication, si ce n'est parfois, celle du suicide. C'est aussi la thèse avancée par la police après la mort d'un jeune Français, retrouvé pendu? les mains attachées dans le dos ! La Thaïlande est une destination prisée par le tourisme international. Ces décès mystérieux ne font pas l'affaire d'un pays déjà empêtré dans des troubles politiques. Du coup, la rumeur et les soupçons courent rapidement. Ainsi, les présumés auteurs de l'assassinat de Hannah et David avouent leur forfait, avant d'affirmer avoir été torturés pour les contraindre à le faire. La police, six agents pour l'ensemble de l'île !, reconnaît ses limites, mais elle met aussi en cause le mode de vie dissolu des touristes. Or, sur Koh Tao règne aussi un groupe mafieux sans scrupules, que certains indices désignent derrière ces crimes. Le mystère reste entier, au-delà des questions troublantes soulevées par ce documentaire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Tom Stone