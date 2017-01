RTS Un 16:00 bis 17:35 Sonstiges Joséphine, ange gardien Le stagiaire F, B, CH 2003 Stereo Untertitel Merken Pour les besoins de sa nouvelle mission, venir en aide à Jennifer, Joséphine se voit affublée d'un angelot, Gabriel- 10 ans, auquel elle devra enseigner les mille et une ficelles du délicat métier d'ange gardien. Entre les gaffes de son angelot et le mauvais caractère de Jennifer, Joséphine aura fort à faire... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Julie Dray (Jennifer) Gabriel Le Normand (Gabriel) Laure Duthilleul (Eliane) Guillaume Barbot (Ludovic) Pascal Elso (Michel) Stéphanie Fatout (Madame Le Juge) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Stéphane Kurc Drehbuch: Virginie Boda, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Roland Romanelli, Didier Vasseur