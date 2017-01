RTS Un 14:35 bis 16:00 Sonstiges Joséphine, ange gardien Nadia F, B, CH 2002 Stereo Untertitel Merken Joséphine est gardienne d'un immeuble parisien apparemment sans histoire. Elle découvre que Nadia, 18 ans, est l'esclave de la famille Leroy. Joséphine doit convaincre Nadia d'échapper à cette situation et tente de lui redonner le goût de la liberté et du bonheur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Juliette Junot (Nadia) Béatrice Agenin (Christine Leroy) Yves Lambrecht (Alain Leroy) Claude Aufaure (Albert) Xavier Rogé (Julien Pardou) Noëlla Dussart (Mme Picou) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Laurent Dussaux Drehbuch: Sophie Deschamps, Isabelle de Botton, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli