RTS Un 09:45 bis 10:10 Comedyserie Mr Bean Mr. Bean retourne à l'école GB 1994 Stereo Untertitel Merken Mr Bean est un homme qui ne s'exprime que par borborygmes. Mr Bean roule en Austin mini. Mr Bean possède un ours en peluche, Teddy, qui est probablement son meilleur ami. Mais surtout, Mr Bean est un homme qui a toutes les difficultés du monde à s'adapter à la réalité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Mr. Bean) Suzanne Bertish (Art Teacher) Lucy Fleming (Angry Teacher with Boy) Al Ashton (ACF Drill Instructor) David Schneider (Karate Instructor) John Barrard (Stamp Collector) John Clegg (Calligrapher) Originaltitel: Mr. Bean Regie: Paul Weiland, John Birkin Drehbuch: Rowan Atkinson , Robin Driscoll Musik: Howard Goodall

