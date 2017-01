RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk ist auf Sendung USA 2007 Stereo Merken Während der berüchtigte Showmaster Max im Radio seine Sendung präsentiert, wird in seinem Haus seine Frau tot aufgefunden - offenbar erstickt, weil sie den Gaskamin unbemerkt angelassen hatte. Linda, die Schwester der Toten, sucht verzweifelt Monk auf und bittet ihn um Hilfe. Sie ist überzeugt, dass Max ihre Schwester umgebracht hat. Bei einem Besuch im Studio wird Monk von Max ordentlich runtergeputzt, was ihn dazu veranlasst, zu glauben, dass Max tatsächlich ein Mörder ist. Trotz aller Versuche findet Monk keinen Beweis für Max' Schuld. Erst der Hund des Nachbarn bringt ihn auf die richtige Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jarrad Paul (Kevin Dorfman) Steven Weber (Max Hudson) Heather Tom (Linda Riggs) Originaltitel: Monk Regie: Mike Listo Drehbuch: Josh Siegal, Dylan Morgan Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12