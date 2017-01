Super RTL 21:20 bis 22:20 Dokusoap Secret Millionaire Jens Hilbert D 2015 2017-01-06 23:20 Stereo HDTV Live TV Merken Jens ist Inhaber der 'hairfree'-Unternehmensgruppe, die sich auf dauerhafte Haarentfernung mit Licht spezialisiert hat. In mittlerweile 75 Filialen können sich Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz enthaaren lassen. Der Erfolg war nicht immer absehbar, denn die Idee wurde aus der Not heraus geboren: 2003 stehen die beiden Sonnenstudios seiner Eltern kurz vor der Pleite. Doch Jens, damals noch Marketingstudent, kommt die rettende Idee. In einer Kabine bietet seine Mutter schon damals Haarentfernung an. Darin sieht Jens die Chance, ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. Er schaltet eine kleine Zeitungsanzeige - mit einschlagendem Erfolg. Nach drei Monaten sind die Umsätze durch Haarentfernung bereits höher als die durch das Solariengeschäft - "hairfree" ist geboren. Inzwischen hat Jens sein Unternehmen in ein Franchise-System umgewandelt. Privat lebt Jens Hilbert in einem Vorort von Darmstadt und reitet leidenschaftlich gerne. Das hat ihm vor einigen Jahren sogar schon den hessischen Meistertitel eingebacht. Nach inzwischen zehn Jahren als erfolgreicher Unternehmer mit Hang zum Luxus will Jens Hilbert (36) jetzt überprüfen, ob er selbst noch auf dem Boden geblieben ist. Er nimmt am Experiment "Secret Millionaire" Teil und geht für eine Woche nach Hannover. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Millionaire