Super RTL 15:50 bis 16:15 Trickserie Go Wild! - Mission Wildnis Kugelfische in der Karibik CDN, USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Während sich das Wild Team an einem heißen Tag in der Karibik mit einer Wasserbomben-Schlacht abkühlt, taucht plötzlich Donitas rosa Schiff am Horizont auf. Die Designerin hat sich in den Kopf gesetzt, Kugelfische zu modischen kleinen Hüten zu verarbeiten. Bei dem Versuch, ihr auf die Schliche zu kommen, werden Chris und Martin von einem Planktonschwarm erfasst und verlieren die Orientierung. Werden Stella und Chloe sie rechtzeitig finden? Und werden sie gemeinsam verhindern können, dass Donita ihren üblen Plan in die Tat umsetzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Kratts Altersempfehlung: ab 6