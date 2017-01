Super RTL 09:40 bis 10:05 Trickserie Ritter hoch 3 Eine königliche Entführung / Klein, aber legendär! F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Königin möchte mit Cat und Jimmy einen Ausritt in den nahegelegenen Wald machen. Jimmy sagt, er könne seine Königin allein beschützen und brauche keine Begleitung durch einen weiteren Ritter. Doch dann werden sie in eine fiese Falle gelockt. 2. Geschichte: Cat hat eine tolle neue Süßigkeit entdeckt, die in Legendia bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt war: einen Lolli. Doch als die Königin den Lolli probiert, beginnt sie zu schrumpfen. Kein Wunder, denn die neue Süßigkeit ist mit einem Zauber belegt und nun liegt es an Cat und Jimmy das Gegenmittel zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 114 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 55 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.