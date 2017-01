Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Ritter hoch 3 Die Stinkesumpfhexe / Das Erntedankfest F, B 2016 2017-01-27 18:10 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jimmy und Cat finden Walpurgas Hexenbesen und freunden sich mit ihm an. Sie fliegen sogar auf ihm nach Hause. Doch damit haben sie genau das gemacht, was die Hexe wollte. Denn Walpurga plant durch diesen "Diebstahl" alle verfeindeten Hexen zu vereinen. Gemeinsam sollen sie gegen Jimmy, Cat und Henri kämpfen, um ihre Hexentechnologie zurückzubekommen, und danach den Thron zu übernehmen... 2. Geschichte: Der Tag des Erntedankfestes ist gekommen, ein Ereignis, dem ganz Legendia entgegenfiebert. Doch wie jedes Jahr hat man wieder einmal Angst davor, dass Baran der Böse die Ernte niederbrennt und so allen das Fest vermiest. Doch dieses Mal macht Baran der Königin ein fieses Angebot: Wenn sie ihm eine Truhe voller Schätze überlässt, dürfen die Legendianer in Ruhe ihr Fest feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6

