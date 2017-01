Super RTL 06:40 bis 06:50 Trickserie Bob der Baumeister Eine Garage für Phillip GB 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Bürgermeisterin Baugroß bekommt in Bauheim Besuch von Bürgermeister Schmoll und möchte ihn mit ferngesteuerter Technik beeindrucken. Dazu sollen Bob und sein Team auch eine ferngesteuerte, ausfahrbare Tiefgarage für Phillip bauen. Bis diese fertig ist, muss Phillip bei den anderen Fahrzeugen auf Bobs Hof übernachten. Doch seine Nacht auf dem Bauhof wird alles andere als erholsam: Rollo schnarcht, die Katze Kuschel tappst auf ihm herum, und Buddel hat Angst vor Gespenstern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder

