sixx 00:05 bis 01:00 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Liebe und andere Schwierigkeiten USA 1998 Nachdem Spike von Drusilla verlassen worden war, hatte er Sunnydale zunächst den Rücken gekehrt. Nun taucht Spike unerwartet wieder in Sunnydale auf: In seinem Liebeskummer sucht er all jene Orte auf, an denen er mit Drusilla glücklich war. Doch das ist nicht sein einziges Ziel: Schließlich bringt er Willow in seine Gewalt, die er zwingen will, Drusilla durch einen Liebeszauber zu ihm zurückzubringen. Doch das ist erstens nicht so einfach - und zweitens mischt auch Buffy mit. Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Anthony Head (Rupert Giles) Charisma Carpenter (Cordelia Chase) David Boreanaz (Angel) Seth Green (Oz) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: David Semel Drehbuch: Joss Whedon, Dan Vebber Kamera: Michael E. Gershman Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12