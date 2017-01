sixx 23:10 bis 00:05 Fantasyserie Salem Blutkuss USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Wainwright kämpft weiterhin an der Seite der Wissenschaft gegen die todbringende Pest. Er muss den erkrankten Isaac finden - obwohl infiziert, trotzt sein Körper bereits seit längerem der Seuche. Nach Mercys blutiger Racheaktion, will Mary die Stadt Salem gegen ihre einstige Mentorin aufbringen. Sie arbeitet außerdem weiter an der Erfüllung ihrer dunklen Aufgaben, um endlich mit ihrem Sohn vereint zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Allan Arkush Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16