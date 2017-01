sixx 21:10 bis 22:05 Serien Reign Die Verlobung USA 2015 2017-01-05 02:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Elizabeth muss nun die Konsequenzen dafür tragen, Katharina in England Unterschlupf gewährt zu haben. Diese steht kurz vor ihrer Reise nach Frankreich unter Arrest. Während Mary wichtige Entscheidungen bezüglich der Zukunft Schottlands treffen muss, ist sich Lola ihrer Gefühle gegenüber Francis im Unklaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Queen Mary Stuart) Megan Follows (Catherine) Rachel Skarsten (Queen Elizabeth) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (King Francis) Celina Sinden (Greer) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Fred Gerber Drehbuch: Laurie McCarthy, Stephanie Sengupta Altersempfehlung: ab 12