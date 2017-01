sixx 18:20 bis 19:20 Serien Saving Hope Krieg im Krankenhaus CDN 2012 2017-01-06 11:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die völlig übermüdete Alex tritt eine Nachtschicht in der Notaufnahme an. Dort steht ein professioneller Eishockey-Spieler kurz davor, in den sicheren Tod zu schlittern. Unterdessen leistet Charlie einem Punk Gesellschaft, der den größten Kampf seines Lebens austragen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erica Durance (Dr. Alex Reid) Michael Shanks (Dr. Charlie Harris) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Garvin Murphy) Benjamin Ayres (Dr. Zachary Miller) Originaltitel: Saving Hope Regie: Kelly Makin Drehbuch: Greg Nelson Musik: Gary Koftinoff Altersempfehlung: ab 12