sixx 12:00 bis 12:55 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Was zählt ist die Liebe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Valentinstag wollen Derek und Meredith einen Abend zu zweit verbringen. Deshalb passt Lexie inzwischen auf Zola auf. Und auch Mark wird mit Babysitterpflichten betraut, damit Callie Arizona überraschen kann. Inzwischen füllt sich das Krankenhaus: Ein junges Mädchen hat eine allergische Reaktion und ein Rosenhändler kracht mit seinem Wagen direkt in die Notaufnahme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chyler Leigh (Dr. Lexie Grey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes, Jeannine Renshaw Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12