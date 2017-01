Pro7 MAXX 00:45 bis 01:35 Dokumentation Lockdown Wanted! Neue Wärter für Wyoming USA 2006 16:9 HDTV Merken In Wyoming werden Schwerverbrecher in die abgeschiedene Stadt Rawlins, mitten in der Prärie, geschickt. Diese Isolation bringt jedoch einen Mangel an Wärtern mit sich. Gefängnisaufseher aus anderen Gebieten der USA sollen Abhilfe schaffen. Die Neuen haben jedoch weder Erfahrung mit manipulativen Insassen, noch mit der Arbeit in einer gefährlichen Umgebung, in der Gewalt an der Tagesordnung ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lockdown Altersempfehlung: ab 12