Pro7 MAXX 14:00 bis 14:25 Trickserie Futurama Wohnungssuche in Neu-New York USA 1999 Nachdem Professor Farnsworth Fry aus seinem Haus geworfen hat, muss er sich nach einer neuen Bleibe umschauen. Da kommt Benders Angebot, doch zu ihm zu ziehen, wie gerufen. Doch es gibt ein Problem: Bender wohnt in einem Schrank! Deshalb entschließen sich die beiden, gemeinsam eine große Wohnung anzumieten. Frisch eingezogen, gibt es jedoch wieder Schwierigkeiten: Benders Antenne stört den Fernsehempfang, und so stehen die beiden bald wieder auf der Straße ... Schauspieler: Billy West (Philip J. Fry / Prof. Hubert J. Farnsworth / Dr. Zoidberg /) Katey Sagal (Turanga Leela) John DiMaggio (Bender) Tress Macneille (Hattie) Lauren Tom (Amy Wong) Phil LaMarr (Hermes Conrad / Suspiciously Fantastic Apartment Landlord) Maurice LaMarche (Calculon / Priestbot) Sprecher: Dirk Meyer (Philip J. Fry / Prof. Hubert J. Farnsworth / Dr. Zoidberg /) Marion Sawatzki (Turanga Leela) Hans-Rainer Müller (Bender) Manfred Erdmann (Hattie) Thomas Reiner (Amy Wong) Shandra Schadt (Hermes Conrad / Suspiciously Fantastic Apartment Landlord) Michael Rüth (Calculon / Priestbot) Originaltitel: Futurama Regie: Brett Haaland Drehbuch: Eric Horsted Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6