Pro7 MAXX 11:10 bis 11:40 Dokumentation Border Patrol Australia Der Feind in unserer Mitte AUS 2015 16:9 HDTV Merken Ein Drogenschmuggler-Paar nutzt seine Hochzeitsreise als Vorwand, um Kokain aus Bali nach Australien zu schmuggeln. Doch die Grenzbeamten kommen ihnen zuvor. Mit Röntgen-Technologie und ein wenig Detektivarbeit kommen sie schnell dahinter, dass das Paar den Stoff in Lebensmitteldosen versteckte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Border Security Australia Altersempfehlung: ab 12