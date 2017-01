Pro7 MAXX 06:00 bis 06:50 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Geistergeschichten USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Enterprise nimmt Kurs auf einen neuen Planeten. Dabei gerät das Erkundungsteam in einen heftigen Sturm und zwingt Tucker (Connor Trinneer), Travis (Anthony Montgomery), T'Pol (Jolene Blalock) und Elisabeth (Kellie Waymire) Zuflucht in einer Höhle zu suchen. Dort entdecken sie seltsame Steinwesen, die sich mit T'Pol unterhalten. Tucker traut der Vulkanierin nicht und vermutet, dass sie etwas ausheckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Michael Sussman, Phyllis Strong Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

