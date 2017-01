Pro7 Fun 17:10 bis 17:35 Comedyserie New Girl Glockenspiel USA 2011 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zooey Deschanel (Jessica Day) Jake M. Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Hannah Simone (Cece Meyers) Raven Goodwin (Desiree) Ki Hong Lee (Hector) Tiffany Ariany (Bianca) Originaltitel: New Girl Regie: Peyton Reed Drehbuch: Elizabeth Meriwether, Luvh Rakhe Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Ludwig Goransson