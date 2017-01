Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Jenseits der Bibel - Die Apostel-Legenden Vom Heiligen Land nach Afrika GB 2014 2017-01-06 23:40 16:9 HDTV Merken Die drei Apostel Philip, Simon und Matthias brechen zu einer gefährlichen Reise gen Süden auf. Aufzeichnungen, Mythen und Volksgeschichten erzählen von ihrer Mission, die auch 2.000 Jahre später die Herzen der Menschen bewegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Journeys of the Apostles