Kabel1 Doku 17:15 bis 18:00 Dokumentation Expedition ins Unbekannte Samurai-Schwert der Macht USA 2015 2017-01-08 12:00 16:9 HDTV Merken In Japan erforscht Josh Gates antike Gebetsstätten, versteckt in den Bergen, und kriecht durch unterirdische Tunnel, um das verschollene mystische Honjo-Schwert zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Gates (Himself) Shusaku Kakizawa (Special Guest) Orson Mochizuki (Honjo Shigenaga) Originaltitel: Expedition Unknown