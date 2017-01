Kabel1 Doku 14:05 bis 14:50 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Budapest USA 2015 2017-01-11 13:15 16:9 HDTV Merken In Budapest bekommt Tony genug von seiner Lieblingsspeise Fleisch (in allen Formen und Arten). Er besucht einen Metzger und geht der Geschichte der Stadt auf den Grund. Ein Besuch im Thermalbad ist Pflicht, genauso wie ein Drink im Café "New York". An seiner Seite ist Kameramann und Hollywood-Legende Vilmos Zsigmond. Er floh aus Ungarn in die USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Vilmos Zsigmond (Himself - Interviewee) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown Regie: Toby Oppenheimer Musik: Michael Ruffino