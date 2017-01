kabel eins 13:55 bis 14:55 Krimiserie Navy CIS Gesucht und gefunden USA 2007 2017-01-06 08:40 16:9 HDTV Merken Abby zeigt einer Gruppe Pfadfinder ihr Labor. Von Carson Taylor gibt sie zum Spaß den Fingerabdruck in den AFIS-Computer ein, der den Jungen daraufhin als entführtes Kind identifiziert. Carsons Vater Brian ist nach dem Tod seiner ersten Frau mit ihm weggezogen und hat unter anderem Namen ein neues Leben angefangen. Gibbs und sein Team finden jedoch heraus, dass Brian noch einen anderen Grund zur Flucht hat: Er wird des Mordes an einem Verkäufer verdächtigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Lauren Holly (NCIS Director Jenny Shepard) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Martha Mitchell Drehbuch: David J. North Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6