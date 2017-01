kabel eins 12:05 bis 13:00 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Schachmatt USA 2008 2017-01-05 03:30 16:9 HDTV Merken In einem Gerichtsverfahren werden zwei Zeugen umgebracht. Ausgerechnet die Staatsanwältin und Ex-Freundin von Don, Robin Brooks, wird zur Hauptverdächtigen. Doch dann gerät sie selbst in Gefahr, und Don erschießt die Auftragsmörderin, kurz bevor sie Robin ermordet hätte. Die Spur führt ihn und seine Freunde zu einem 14-jährigen Schachprofi, in dessen Notizbuch mit Schachlektionen kodierte Mordfälle enthalten sind. Plötzlich steht der Junge selbst auf der Abschussliste ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Stephen Gyllenhaal Drehbuch: Robert David Port Kamera: Ronald Víctor García, Ron Garcia Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12