kabel eins 07:30 bis 08:30 Krimiserie Quincy Die Lücke im Gesetz USA 1983 2017-01-06 05:40 16:9 HDTV Merken Debby, die Tochter von Professor Hillman, wird von Carl Norman entführt. Wenig später stellt sich Norman den Behörden, hält aber seine Geisel weiterhin versteckt. Auf die Weise kann Norman den Staatsanwalt Larry Borghese erpressen. Er fordert einen Freispruch und eine halbe Million Dollar, andernfalls würde er seine Geisel umbringen lassen. Sein Prozess endet tatsächlich mit einem Freispruch. Dank Quincys Untersuchung nimmt der Fall aber dann doch noch eine neue Wende ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy, M.E.) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) John O'Connell (Deputy DA Larry Bogasi) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: David Karp Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 169 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 139 Min.