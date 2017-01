kabel eins 06:30 bis 07:30 Krimiserie Quincy Blutrache USA 1982 16:9 HDTV Merken Sams Freund, der Polizist Michael Morishima, wird erstochen aufgefunden. Er ermittelte gegen die Yakuza, die ihre Finger bis in die USA ausgestreckt hat, um Heroin gegen Waffen zu tauschen. Michaels Vater John Morishima schwört Blutrache und macht sich mit seinem Samurai-Schwert daran, den Mörder seines Sohnes zu finden. Durch einen japanischen Restaurantbesitzer erfährt er von dem Paten Nakatama. Als er in dessen Hände gerät, setzt Sam alles daran, wenigstens ihn zu retten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Jack Klugman (Dr. Quincy) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) James Saito (Michael Morishima) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Michael Braverman Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6

