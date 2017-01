ZDF neo 03:20 bis 04:20 Krimiserie Fargo Folge: 10 Mortons Gabel USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Nachdem Malvo versehentlich Lesters Ehefrau Linda im Büro erschossen hatte, macht er sich weiter auf die Suche nach ihm. Doch Gus, inzwischen Briefträger, und Molly sind ihm auf den Fersen. Bei der Jagd auf Malvo entdecken Gus und Molly neue Beweise, die Lester schwer belasten und ihn in eine verzwickte Situation bringen. Kann sich der windige Versicherungsvertreter erneut aus der Sache winden? Letzte Folge der ersten Staffel. Die Folgen der Serie "Fargo" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Keith Carradine (Lou Solverson) Joey King (Greta Grimly) Originaltitel: Fargo Regie: Matt Shakman Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16