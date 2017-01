ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Nachtschicht - Ein Mord zu viel D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für die Kommissare der Nachtschicht geht es bergab. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: In der Kanalisation in der Nähe des Hamburger Hafens wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Frau wurde vor drei Tagen entführt, vergewaltigt und ermordet. Auffälligstes Merkmal sind die durchgeschnittenen Achillessehnen. Genau wie bei einer anderen Frauenleiche, die einige Wochen zuvor im Moor gefunden wurde. Der gleiche Täter oder ein Trittbrettfahrer? Alle Hinweise deuten auf Pinky Brühl. Der mehrfach vorbestrafte Gewalttäter steht wegen vierfachen Mordes vor Gericht. Seine Therapeutin Iris Wilhelmina, eine Kollegin und Freundin von Kommissarin Lisa Brenner, erklärt ihn in einem Gutachten für paranoid-schizophren. Er will das nicht auf sich sitzen lassen, doch sein Anwalt Rockenbach rät ihm, sich ruhig zu verhalten, weil er auf verminderte Schuldfähigkeit plädieren will. Somit könnte er ihm einige Jahre Gefängnis ersparen. Pinky selbst kann sich "nur" an drei Morde erinnern und wehrt sich gegen die Anschuldigung, seine ehemalige Psychotherapeutin getötet und ins Moor geworfen zu haben. Er ist sicher, dass ihm jemand etwas anhängen will. Niemand will ihm glauben, auch sein Anwalt nicht. Pinky rastet aus und kann im Tumult aus dem Gericht fliehen. Er kidnappt den Anwalt und macht sich mit ihm auf den Weg, seine Unschuld zu beweisen - zumindest in dem einen Fall. Die Kommissare Erichsen, Lisa Brenner und Mimi Hu heften sich an Pinkys Fersen. Und es scheint, als hätte er recht. Doch wenn jemand als Trittbrettfahrer in seinem Namen gemordet hat, dann ist die Gefahr nicht gebannt. Und so zieht eine lange und dunkle Nacht Täter, Opfer und Polizei in ihren Strudel, aus dem nicht alle lebendig wieder auftauchen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Rohde (Erichsen) Barbara Auer (Lisa Brenner) Minh-Khai Phan-Thi (Mimi Hu) Peter Kremer (Theo Lomax) Misel Maticevic (Pinky Brühl) Joachim Król (Kurt Rockenbach) Martin Brambach (Edgar Danziger) Originaltitel: Nachtschicht Regie: Lars Becker Drehbuch: Lars Becker Kamera: Andreas Zickgraf Musik: Hinrich Dageför, Stefan Wulff