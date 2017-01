ZDF neo 17:05 bis 18:35 Krimi Columbo Black Lady USA 1989 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Sexualtherapeutin Dr. Joan Allenby herausfindet, dass ihr langjähriger Lebensgefährte David Kincaid sie mit seiner Sekretärin betrügt, entschließt sie sich, ihn umzubringen. Scheinbar ahnungslos lädt sie David zu einem Date ein und erscheint zu dem gemeinsamen Dinner als eine mit schwarzer Perücke verkleidete Kurtisane. Geblendet von ihrem erotischen Aufzug geht David mit ihr ins gemeinsame Büro, wo sie ihn erschießt. Um ein handfestes Alibi vorweisen zu können, lässt sich Joan sowohl vor als auch nach der Tat in unauffälliger Abendgarderobe bei einem Konzert blicken. Nur Columbo zweifelt an der Existenz der Frau in Schwarz. Lindsay Crouse, die nur wenige Jahre zuvor für ihr Mitwirken in "Ein Platz im Herzen" für den Oscar als Beste Nebendarstellerin nominiert worden war, spielt die exzentrische Mörderin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Lindsay Crouse (Dr. Joan Allenby) Stephen Macht (David Kincaid) Julia Montgomery (Cindy) Dave Florek (Norm) Peter Wise (Ozzie) Peter Jurasik (Dr. Simon Ward) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Jerrold L. Ludwig Kamera: Robert Seaman Musik: Patrick Williams